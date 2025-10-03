Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    В Аджинохурскую степь реинтродуцировано 11 голов джейранов

    Экология
    • 03 октября, 2025
    • 17:15
    В Аджинохурскую степь реинтродуцировано 11 голов джейранов

    В Аджинохурскую степь недавно созданного Ахар-Бахарского Национального парка в рамках проекта "Охрана, реинтродукция и восстановление исторических ареалов джейранов на территории Азербайджанской Республики" выпущено 11 голов джейранов.

    Как сообщает Report, об этом сообщила представитель Службы охраны биологического разнообразия Арзу Бабаева.

    Она отметила, что в рамках этого проекта, начатого в 2010 году при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов, Фонда Гейдара Алиева, Общественного Объединения IDEA и WWF, до настоящего времени из Ширванского национального парка было изъято и реинтродуцировано в различные территории 407 голов джейранов.

    Бабаева также отметила, что во время осенней переписи млекопитающих, проведенной в 2024 году, в Аджинохурской степи было зарегистрировано более 500 голов джейранов.

    Отметим, что 14 июля президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О создании Ахар-Бахарского и Илисуйского национальных парков Азербайджанской Республики". Данным распоряжением создан Ахар-Бахарский национальный парк площадью 23901,99 га на территории Гахского, Самурского и Евлахского районов, а также Илисуйский национальный парк площадью 13966 га на территории Гахского и Загатальского районов.

    Национальный парк джейраны Аджинохурская степь
    Фото
