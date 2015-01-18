​Уровень мирового океана стремительно повышается

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Американские ученые выяснили, что уровень мирового океана поднимается гораздо более стремительными темпами, чем раньше.

Как сообщает Report со ссылкой на BBC, согласно опубликованному в журнале Nature исследованию, с 1990 года уровень морей и океанов повышался в 2,5 раза быстрее, чем в первые 90 лет прошлого века.

Ученые считают, что причины этого явления нужно искать в таянии льдов Гренландии и Западной Антарктиды, вызванном антропогенным фактором.

По прогнозам, в будущем таяние льда и повышение уровня мирового океана будут происходить еще активнее.