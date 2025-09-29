Умайра Тагиева: Ведутся обсуждения по борьбе с изменением климата на 2026-2030 гг.

Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Экология
    • 29 сентября, 2025
    • 12:54
    В Азербайджане ведутся обсуждения по борьбе с изменением климата на 2026-2030 годы.

    Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева в рамках Недели климатических действий (BCAW2025) в Баку.

    По ее словам, основой всех действий является план "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития": "В этой стратегии главными целями являются борьба с изменением климата, внедрение "зеленых технологий" на освобожденных от оккупации территориях и снижение выбросов парниковых газов".

    Замминистра отметила, что в планах превратить эти территории в зону с нулевыми выбросами.

    "В рамках нашей деятельности мы занимаемся защитой лесного фонда, увеличением зеленых насаждений, ведением гидрометеорологического мониторинга и охраной экологической среды Каспийского моря. Для достижения этих целей и ускорения перехода к устойчивому развитию нам необходима прочная правовая база, равенство, институциональные и гуманитарные основы, а также устойчивая политика", - добавила Тагиева.

