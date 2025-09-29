Umayra Tağıyeva: 2026-2030-cu illər üçün iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə fəaliyyəti üzrə müzakirələr aparılır
- 29 sentyabr, 2025
- 12:34
Azərbaycanda 2026-2030-cu illər üçün iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə fəaliyyəti üzrə müzakirələr aparılır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin müavini Umayra Tağıyeva Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsində (BCAW2025) çıxışı zamanı deyib.
Onun sözlərinə əsasən, "Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər" planı bütün fəaliyyətlərin əsas istinad mənbəyidir. Bu strategiyada iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə, işğaldan azad olunan ərazilərdə "yaşıl texnologiya"nın tətbiqi, istixana qazlarının azaldılması əsas hədəflərdəndir:
"Azad olunmuş ərazilərin sıfır emissiya zonasına çevrilməsi planlaşdırılır. Fəaliyyətimiz çərçivəsində meşə fondunun qorunması, yaşıllıqların artırılması, hidrometeoroloji monitorinq xidmətlərinin aparılması, Xəzər dənizinin ekoloji mühitinin qorunması və s. üzrə işlər aparılır. Bu hədəflərə çatmaq və keçidi sürətləndirmək üçün güclü hüquqi baza, bərabərlik, institusional və humanitar əsaslar, dayanıqlı siyasətlər vacibdir"