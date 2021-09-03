Умайра Тагиева: В начале сентября будет преобладать прохладная погода

В августе температура воздуха на 5 градусов превысила климатическую норму. Преобладали слабые юго-восточные и знойные южные ветры. На Абшеронском полуострове наблюдался преимущественно застой воздуха.

В августе температура воздуха на 5 градусов превысила климатическую норму. Преобладали слабые юго-восточные и знойные южные ветры. На Абшеронском полуострове наблюдался преимущественно застой воздуха.

Как передает Report, об этом сообщила начальник Национальной службы гидрометеорологии Азербайджана Умайра Тагиева.

По ее словам, к вечеру 2 сентября погодные условия изменились: "Подул северный ветер, температура воздуха опустилась. Это произошло в результате проникновения на территорию страны азорского антициклона. Максимальная скорость ветра в Товузе достигла 30 м/с, Тертере, Нафталане, Гяндже – 28 м/с, Баку и Абшеронском полуострове – 24 м/с. Сегодня к полудню ветер немного стихнет, однако к вечеру в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление ветра до 25-30 м/с.

Ночью сильный ветер сохранится, однако к утру 4 сентября станет умеренным. В первую декаду сентября будут преобладать прохладные погодные условия. С вечера 6 сентября и до конца первой декады месяца ожидается временами усиливающийся северный ветер. В столице температура воздуха не будет превышать 28-31 градуса тепла".