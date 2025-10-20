Умайра Тагиева: Обмелению Каспия по-прежнему не уделяется должное внимание в мире

Экологические проблемы, такие как обмеление Каспийского моря, все еще не получают должного внимания на глобальном уровне.

Как сообщает Report, об этом заявила замминистра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева в ходе выступления на Конгрессе, посвященном 75-летию деятельности Всемирной метеорологической организации "Наука для климата".

В рамках Конгресса было проведено мероприятие высокого уровня, посвященное инициативе "Раннее предупреждение для всех" (Еarly Warnings for All - EW4ALL), выдвинутой в 2022 году генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

На сессии высокого уровня замминистра рассказала о результатах COP29, проведенного в Азербайджане под руководством президента Ильхама Алиева. Она отметила, что принятая Бакинская дорожная карта по адаптации и финансирование, согласованное на конференции, сыграют важную роль в обеспечении уязвимых стран системами раннего предупреждения как эффективной мерой в борьбе с климатическими изменениями.

Тагиева также сообщила, что за последние пять лет доля автоматизированных систем наблюдения в Азербайджане увеличилась до 73% благодаря модернизации и усилению систем раннего предупреждения. Она рассказала о целях до 2027 года и о сотрудничестве с Всемирной метеорологической организацией, Программой ООН по окружающей среде и Зеленым климатическим фондом.