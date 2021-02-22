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Умайра Тагиева: На этой неделе ожидается самый холодный день зимы

Умайра Тагиева: На этой неделе ожидается самый холодный день зимы "Во второй половине февраля уже в третий раз прогнозируется перемена погоды. Но на этот раз арктические воздушные массы будут охватывать Азербайджан, направляясь непосредственно с севера на юг. В настоящее время в Центральной России температура воздуха на
Экология
22 февраля 2021 г. 16:58
Умайра Тагиева: На этой неделе ожидается самый холодный день зимы

"Во второй половине февраля уже в третий раз прогнозируется перемена погоды. Но на этот раз арктические воздушные массы будут охватывать Азербайджан, направляясь непосредственно с севера на юг. В настоящее время в Центральной России температура воздуха на 10-15 градусов ниже нормы, средняя температура составляет 25-30 градусов мороза".

Как передает Report, об этом сообщила начальник Национальной службы гидрометеорологии Умайра Тагиева.

Она отметила, что влияние холодного антициклона проявится вечером 23 февраля в основном в северных и восточных районах страны и больше всего снега ожидается в этих районах: "Снежная и ветреная погода вызовет метель. Дороги покроются льдом. Атмосферное давление в антициклоне над Центральной Россией составляет 780 мм ртутного столба. Значительное повышение атмосферного давления в Баку будет неблагоприятным для метеочувствительных людей".

У.Тагиева добавила, что самый холодный день этого зимнего периода ожидается 24 февраля: "Если температура воздуха на Абшероне будет минус 4-5 градусов, то это на 7-8 градусов ниже многолетней нормы. Давайте подготовимся к этому холодному и неблагоприятному зимнему дню".

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Версия на азербайджанском языке Umayra Tağıyeva: "Fevralın 24-də bu qışın ən soyuq günü gözlənilir"

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