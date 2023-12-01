Умайра Тагиева: Доля Азербайджана в глобальной эмиссии составляет всего 0,15%

Азербайджан представил в секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата информацию о своих новых обязательствах, несмотря на значительно низкий уровень эмиссии парниковых газов в стране.

Азербайджан представил в секретариат Рамочной конвенции ООН по изменению климата информацию о своих новых обязательствах, несмотря на значительно низкий уровень эмиссии парниковых газов в стране.

Как сообщает Report, об этом сказала журналистам координатор Рамочной конвенции ООН по изменению климата, заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

Тагиева отметила, что доля Азербайджана в глобальной эмиссии составляет всего 0,15%: "Тем не менее, для поддержки международных усилий мы представили в секретариат конвенции информацию о своих новых обязательствах".

Замминистра напомнила, что Азербайджан взял на себя обязательство сократить выбросы газов еще на 40% до 2050 года.

"В то же время освобожденные от оккупации территории объявлены зоной углеродной нейтральности. Большое значение в мировой практике уделяется озеленению территорий. Азербайджан же является лидером региона по озеленению. Только за этот год было посажено 2 млн деревьев, что в будущем сыграет роль в сокращении выбросов углерода. К концу года эта цифра будет доведена до 3 млн”, - сказала Тагиева.

Тагиева добавила, что Азербайджан является одной из стран, чувствительных к изменениям климата.