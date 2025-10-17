Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум

    Умайра Тагиева: Число интенсивных осадков в Азербайджане увеличилось в 6 раз

    Экология
    • 17 октября, 2025
    • 11:14
    Умайра Тагиева: Число интенсивных осадков в Азербайджане увеличилось в 6 раз

    За последние 10 лет масштаб климатических рисков в Азербайджане резко возрос.

    Как сообщает Report, об этом сказала заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева на III Национальном градостроительном форуме Азербайджана (NUFA3).

    По ее словам, за этот период число наводнений увеличилось более чем в 80 раз, а продолжительность засух выросла на 18%:

    "Также число дней с температурой выше 30 градусов увеличилось в 6 раз, сильными ветрами (со скоростью более 25 м/с) - в 12 раз, интенсивные осадки участились в 6 раз, в лесные пожары - в 5 раз.

    Тагиева отметила, что оценочный отчет Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) подчеркивает рост рисков, с которыми сталкиваются города: "Все более частые тепловые волны, наводнения, нехватка воды, повреждения инфраструктуры являются серьезными вызовами для городов. В настоящее время проводится 7-й оценочный период МГЭИК, в рамках которого готовится специальный отчет по изменению климата и городам".

    Умайра Тагиева климатические риски NUFA3
    Umayra Tağıyeva: "Azərbaycanda intensiv yağıntı hadisələrinin sayı 6 dəfə çoxalıb"
    Deputy Minister: Azerbaijan observes sixfold increase in intense rainfall

    Последние новости

    11:56

    Посол ЕС в Армении: Готовы внести вклад в реализацию TRIPP

    В регионе
    11:55

    ЭСКАТО: Азербайджан демонстрирует впечатляющие результаты в борьбе с изменением климата

    Экология
    11:55

    В Бухаресте произошел сильный взрыв в многоэтажке, есть погибшие и раненые

    Другие страны
    11:52
    Фото

    Аббас Аббасов: Колониальные зверства Бельгии в Африке - ужасающий пример человеческих страданий

    Внешняя политика
    11:47

    Цены на газ в Европе упали ниже $390 за тыс. кубометров

    Энергетика
    11:46

    Умайра Тагиева: В Азербайджане будет создана система раннего оповещения

    Экология
    11:37

    Зеленский провел встречу с представителями оборонной компании Lockheed Martin

    Другие страны
    11:22

    В Кишиневском аэропорту в багаже пассажира обнаружили взрывчатое вещество

    Другие страны
    11:18

    Мэр Куала-Лумпура: Баку может стать площадкой для первого заседания АСЕАН по устойчивому развитию

    Инфраструктура
    Лента новостей