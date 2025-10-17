Умайра Тагиева: Число интенсивных осадков в Азербайджане увеличилось в 6 раз

За последние 10 лет масштаб климатических рисков в Азербайджане резко возрос.

Как сообщает Report, об этом сказала заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева на III Национальном градостроительном форуме Азербайджана (NUFA3).

По ее словам, за этот период число наводнений увеличилось более чем в 80 раз, а продолжительность засух выросла на 18%:

"Также число дней с температурой выше 30 градусов увеличилось в 6 раз, сильными ветрами (со скоростью более 25 м/с) - в 12 раз, интенсивные осадки участились в 6 раз, в лесные пожары - в 5 раз.

Тагиева отметила, что оценочный отчет Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) подчеркивает рост рисков, с которыми сталкиваются города: "Все более частые тепловые волны, наводнения, нехватка воды, повреждения инфраструктуры являются серьезными вызовами для городов. В настоящее время проводится 7-й оценочный период МГЭИК, в рамках которого готовится специальный отчет по изменению климата и городам".