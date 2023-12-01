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Умайра Тагиева: Азербайджан взял на себя амбициозные обязательства по сокращению выбросов

Умайра Тагиева: Азербайджан взял на себя амбициозные обязательства по сокращению выбросов Правительство Азербайджана взяло на себя амбициозное обязательство – планирует на 40% сократить выбросы парниковых газов в атмосферу.
Экология
1 декабря 2023 г. 13:31
Умайра Тагиева: Азербайджан взял на себя амбициозные обязательства по сокращению выбросов

Правительство Азербайджана взяло на себя амбициозное обязательство – планирует на 40% сократить выбросы парниковых газов в атмосферу.

Об этом, отвечая на вопрос Report, журналистам заявила координатор Рамочной конвенции ООН по изменению климата, заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева на полях Всемирного саммита по действиям в области климата, организованного в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28 в Дубае.

"Сейчас разговор идет о том, чтобы все страны брали более амбициозные обязательства по снижению выбросов. И другой вопрос – это адаптация. Надо адаптироваться к новому климату", - отметила она.

По ее словам, на данный момент учащаются аномальные погодные явления.

"Иногда для некоторых регионов эти явления не характерны. Они наблюдаются не по сезону. Нехарактерны они и по своей интенсивности. Совершенно необычные процессы происходят. То есть действительно, климат уже изменился...Что же тут можно делать? Тут два пути. Ученые считают, что нужно снижать выбросы парниковых газов в атмосферу. Причем до 2030 года глобальные выбросы должны быть сокращены более чем на 40%. Есть различные оценки от 42% до 47%. И лишь в этом случае можно будет удержать рост глобальной температуры ниже чем 1,5 градуса", - добавила У. Тагиева.

По ее словам, согласно климатическим сценариям, разработанным учеными мира, если температура вырастет более чем на 1,5 градуса, то с климатом произойдут значительные изменения.

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Версия на азербайджанском языке Umayra Tağıyeva: “Azərbaycan öz üzərinə emissiyaların azaldılması ilə bağlı iddialı öhdəliklər götürüb”
Версия на английском языке Umayra Taghiyeva: Azerbaijan has made ambitious commitments to reduce emissions

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