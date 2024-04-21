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Ученые подсчитали ущерб от изменений климата

Ученые подсчитали ущерб от изменений климата Ученые Потсдамского института исследований климатического влияния пришли к выводу, что ущерб от климатических изменений для мировой экономики к 2049 году может составить $38 трлн долларов в год.
Экология
21 апреля 2024 г. 19:44
Ученые подсчитали ущерб от изменений климата

Ученые Потсдамского института исследований климатического влияния пришли к выводу, что ущерб от климатических изменений для мировой экономики к 2049 году может составить $38 трлн долларов в год.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature.

Отмечается, что из-за этого мировая экономика может сократиться на 19%. Подчеркивается, что убытки в шесть раз превышают затраты на снижение темпов глобального потепления. Основная угроза состоит в более частых случаях природных катаклизмов — лесных пожаров и ураганов.

Также в материале говорится о том, что с наиболее серьезными проблемами от изменения климата столкнутся страны Африки и Южной Азии.

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