ВМО: Температура воздуха в ближайшие месяцы превысит средние показатели

В мае и июне погода на большей территории северного полушария будет теплее, чем обычно. Это связано с превышающей средние показатели температурой поверхности океана. Как передает Report, об этом сообщают из Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Прогноз основан на данных, поступающих из аккредитованных ВМО центров по всему миру. Несмотря на отсутствие погодного феномена Эль-Ниньо, который обычно приводит к потеплению, температура воздуха достигла близких к рекорду показателей. Так, в 2020 году апрель был не менее теплым, чем в 2016-ом, когда наблюдался сильный Эль-Ниньо. Температура воздуха в январе, феврале и марте также была рекордной или почти достигла рекорда.

"На фоне распространения COVID-19 прогноз погоды и долгосрочные климатические исследования приобретают еще большую важность, чем раньше, поскольку температура воздуха и количество осадков оказывают существенное влияние на ключевые отрасли экономики и системы здравоохранения, пострадавшие от пандемии, - заявил глава ВМО Петтери Талаас.

По его словам, в связи с изменением климата поверхность океана нагревается больше, чем раньше, а это приводит к учащению различных погодных катаклизмов, таких как тропические циклоны.

Как ожидается, в центральных и восточных районах экваториальной части Тихоокеанского региона количество осадков будет близким к средним показателям. К северу от экватора в этом регионе дожди будут более обильными, чем обычно. А вот на юго-западе и северо-востоке количество осадков будет меньше средних показателей.