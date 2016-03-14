Температура воздуха в Азербайджане снизится, прогнозируются дожди

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди, местами сильные, есть вероятность молний. Будет преобладать сильный северо-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем 7-9 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 7-9 градусов тепла.

15 марта в районах Азербайджана временами ожидаются дожди. В горных и предгорных районах возможны мокрый снег и снег, местами сильные, возможны молнии.

Прогнозируется местами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-8, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла.