Температура воздуха в Азербайджане повысится до 37 градусов

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 21 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Будет преобладать умеренный северный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-25, днем 30-35 градусов тепла, в Баку ночью 23-25, днем 32-34 градуса тепла.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, однако вечером и ночью в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы и дожди, возможен град. Прогнозируется местами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24, днем 32-37 градусов тепла, в горах ночью 13-18, днем 21-26 градусов тепла.

Температура морской воды на пляжах Абшерона - в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгях, Загульбе составит 19-20 градусов, на пляжах в Бузовне, Мардакяне, Шувялане - 21-22, в Тюркян, Говсаны, Сахиле, Шихово - 22-23 градуса тепла.