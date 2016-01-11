​Температура воздуха на территории Азербайджана повысится

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 12 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Местами прогнозируется слабый туман и умеренный северный ветер.

На Абшеронском полуострове температура воздуха ночью составит 2-5, днем 7-11 градусов тепла, в Баку ночью 3-5, днем 9-11 градусов тепла.

В районах Азербайджана осадки в основном не ожидаются, ночью и утром местами возможен туман. Будет преобладать западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 9-14 градусов тепла. В горах ночью прогнозируется 0-5 градусов мороза, в высокогорьях 6-11 градусов ниже нуля, днем 4-9 градусов тепла.