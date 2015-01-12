​ОАO "Тамиз Шахар" проводит просветительские информационные туры на заводы

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ С целью информирования населения в сфере управления твёрдыми бытовыми отходами в 2014 году ОАО "Тамиз Шахар" было проведено 26 информационных туров на Балаханинский Завод по Сортировке Твердых Бытовых Отходов и на Бакинский Завод по Сжиганию Твердых Бытовых Отходов. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ОАО, в прошедших информационных турах приняло участие около 800 человек.

В числе гостей заводов наряду с учащимися и преподавателями различных средних и высших учебных заведений были также и представители различных государственных организаций, представители прессы и отдельные лица, интересующиеся работой заводов и сортировкой ТБО. Специалисты ОАО "Тамиз Шахар" ознакомили гостей с деятельностью заводов, проинформировали их о проделанных работах в сфере управления бытовыми отходами. Гостям также были показаны документальные фильмы, наглядно демонстрирующие систему управления ТБО в Баку и процесс работы на заводах. А посредством камер гости имели возможность наблюдать за проводимой на заводах работой в онлайн режиме.

ОАО "Тамиз Шахар" и в этом году продолжает свои информационные туры и приглашает всех людей, заинтересованных проблемами экологии и управлением ТБО, принять участие в турах и посетить заводы.