Стюарт Броклхарст: Человечество несет ответственность за беспрецедентное повышение температуры

Климат Земли менялся на протяжении всей истории, однако в последнее десятилетие мы наблюдаем беспрецедентное повышение средней температуры.

Климат Земли менялся на протяжении всей истории, однако в последнее десятилетие мы наблюдаем беспрецедентное повышение средней температуры.

Как передает Report, об этом вице-канцлер по взаимодействию с бизнесом и инновациям, директор Green Futures Solutions Эксетерского университета Стюарт Броклхарст сказал на Бакинской неделе действий по борьбе с изменением климата.

Он отметил, что деятельность человека, такая как сжигание ископаемого топлива, вырубка лесов, изменение природного ландшафта, привела к нарушению сбалансированного природного цикла углерода, и как следствие усиление парникового эффекта.

Эксперт подчеркнул, что изменение климата - это величайший вызов, стоящий перед человечеством. "И именно на нашем поколении лежит ответственность за решение этой проблемы", - заключил Броклхарст.