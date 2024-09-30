О нас

Стюарт Броклхарст: Человечество несет ответственность за беспрецедентное повышение температуры

Стюарт Броклхарст: Человечество несет ответственность за беспрецедентное повышение температуры Климат Земли менялся на протяжении всей истории, однако в последнее десятилетие мы наблюдаем беспрецедентное повышение средней температуры.
Экология
30 сентября 2024 г. 11:56
Стюарт Броклхарст: Человечество несет ответственность за беспрецедентное повышение температуры

Климат Земли менялся на протяжении всей истории, однако в последнее десятилетие мы наблюдаем беспрецедентное повышение средней температуры.

Как передает Report, об этом вице-канцлер по взаимодействию с бизнесом и инновациям, директор Green Futures Solutions Эксетерского университета Стюарт Броклхарст сказал на Бакинской неделе действий по борьбе с изменением климата.

Он отметил, что деятельность человека, такая как сжигание ископаемого топлива, вырубка лесов, изменение природного ландшафта, привела к нарушению сбалансированного природного цикла углерода, и как следствие усиление парникового эффекта.

Эксперт подчеркнул, что изменение климата - это величайший вызов, стоящий перед человечеством. "И именно на нашем поколении лежит ответственность за решение этой проблемы", - заключил Броклхарст.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Stüart Broklharst: Görünməmiş istiləşməyə görə bəşəriyyət cavabdehdir
Версия на английском языке Humanity bears responsibility for unprecedented temperature rise, expert warns

Другие новости из категории

Мэр Бонна: Конференция COP поможет странам региона ускорить климатические действия
Мэр Бонна: Конференция COP поможет странам региона ускорить климатические действия
30 сентября 2024 г. 11:03
Глава IPCC: Рост числа стихийных бедствий стал новой реальностью
Глава IPCC: Рост числа стихийных бедствий стал новой реальностью
30 сентября 2024 г. 10:59
В ряде районов Азербайджана на дорогах снизится дальность видимости
В ряде районов Азербайджана на дорогах снизится дальность видимости
29 сентября 2024 г. 13:02
Объявлен прогноз погоды на завтра
Объявлен прогноз погоды на завтра
29 сентября 2024 г. 12:07
В Абшеронском национальном парке прошел Фестиваль Каспия
ФотоВ Абшеронском национальном парке прошел Фестиваль Каспия
28 сентября 2024 г. 15:43
Концентрация пыли в воздухе в Баку и на Абшероне превышает норму почти в 1,6 раза
Концентрация пыли в воздухе в Баку и на Абшероне превышает норму почти в 1,6 раза
28 сентября 2024 г. 12:55
Завтра в Баку воздух прогреется до 26 градусов
Завтра в Баку воздух прогреется до 26 градусов
28 сентября 2024 г. 12:17
Азербайджан обязался рекультивировать за шесть лет 270 тыс. га земель
ФотоАзербайджан обязался рекультивировать за шесть лет 270 тыс. га земель
28 сентября 2024 г. 00:05
Спецпредставитель Норвегии: В мире существует большая потребность в возобновляемых источниках энергии
Спецпредставитель Норвегии: В мире существует большая потребность в возобновляемых источниках энергии
27 сентября 2024 г. 20:43
Посол Финляндии: Зеленый переход и защита окружающей среды являются для нас приоритетом
Посол Финляндии: Зеленый переход и защита окружающей среды являются для нас приоритетом
27 сентября 2024 г. 20:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi