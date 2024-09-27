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Спецпредставитель Норвегии: В мире существует большая потребность в возобновляемых источниках энергии

Спецпредставитель Норвегии: В мире существует большая потребность в возобновляемых источниках энергии Норвегия является крупным производителем и экспортером нефти, что делает ее схожей с Азербайджаном.
Экология
27 сентября 2024 г. 20:43
Спецпредставитель Норвегии: В мире существует большая потребность в возобновляемых источниках энергии

Норвегия является крупным производителем и экспортером нефти, что делает ее схожей с Азербайджаном.

Как передает Report об этом сказал специальный представитель по зеленому переходу министерства иностранных дел Норвегии Пер Странд Шоста на панельной дискусии в Баку.

Он отметил, что подобная структура построения экономики не может согласоваться с целью устойчивого развития и целями Парижского соглашения.

"В мире существует большая потребность в возобновляемых источниках энергии. И мы стараемся увеличить объемы гидроэнергетики", - сказал спецпредставитель.

Шоста также подчеркнул, что перехода на возобновляемые источники энергии недостаточно. "Нам также необходимо разрабатывать способы снижения выбросов. В противном случае переход не будет осуществляться нужными нам темпами", - подытожил он.

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Версия на английском языке Norway's special representative notes great need for renewable energy sources on global scale

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