Советник министра: Приняв COP29 Азербайджан вновь заявит, что избрал путь "зеленого развития"

Азербайджан, приняв в 2024 году 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН (COP29), еще раз заявит о том, что избрал путь "зеленого развития".

Азербайджан, приняв в 2024 году 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН (COP29), еще раз заявит о том, что избрал путь "зеленого развития".

Об этом сказал Report советник министра экологии и природных ресурсов Расим Саттарзаде.

По его словам, распоряжение президента Азербайджана об объявлении 2024 года "Годом солидарности во имя зеленого мира" свидетельствует о том, что руководство страны уделяет особое внимание вопросам окружающей среды, экологической безопасности и изменения климата.

"Азербайджан призывает мировое сообщество к солидарности и сотрудничеству в этом вопросе", - сказал Саттарзаде.

Он напомнил, что решение о проведении COP29 в следующем году в Баку было принято единогласно всеми странами мира.

"Значит, мировые державы высоко оценили предпринятые нашей страной шаги. Имидж Азербайджана в мире сегодня очень высок. В следующем году Азербайджан вновь заявит о том, что избрал путь "зеленого развития", - сказал он.

Саттарзаде подчеркнул, что Азербайджан продолжает прилагать большие усилия для перехода на альтернативные источники энергии, обеспечения энергоэффективности и минимизации негативного воздействия на окружающую среду во всех сферах.