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Советник министра: Приняв COP29 Азербайджан вновь заявит, что избрал путь "зеленого развития"

Советник министра: Приняв COP29 Азербайджан вновь заявит, что избрал путь "зеленого развития" Азербайджан, приняв в 2024 году 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН (COP29), еще раз заявит о том, что избрал путь "зеленого развития".
Экология
27 декабря 2023 г. 10:24
Советник министра: Приняв COP29 Азербайджан вновь заявит, что избрал путь зеленого развития

Азербайджан, приняв в 2024 году 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН (COP29), еще раз заявит о том, что избрал путь "зеленого развития".

Об этом сказал Report советник министра экологии и природных ресурсов Расим Саттарзаде.

По его словам, распоряжение президента Азербайджана об объявлении 2024 года "Годом солидарности во имя зеленого мира" свидетельствует о том, что руководство страны уделяет особое внимание вопросам окружающей среды, экологической безопасности и изменения климата.

"Азербайджан призывает мировое сообщество к солидарности и сотрудничеству в этом вопросе", - сказал Саттарзаде.

Он напомнил, что решение о проведении COP29 в следующем году в Баку было принято единогласно всеми странами мира.

"Значит, мировые державы высоко оценили предпринятые нашей страной шаги. Имидж Азербайджана в мире сегодня очень высок. В следующем году Азербайджан вновь заявит о том, что избрал путь "зеленого развития", - сказал он.

Саттарзаде подчеркнул, что Азербайджан продолжает прилагать большие усилия для перехода на альтернативные источники энергии, обеспечения энергоэффективности и минимизации негативного воздействия на окружающую среду во всех сферах.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müşaviri: "Gələn il Azərbaycan "yaşıl inkişaf"ı seçdiyini bir daha bəyan edəcək"

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