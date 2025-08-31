Солнце выбросило облако плазмы в сторону Земли

Одновременно с сильной вспышкой на Солнце в сторону Земли было выброшено облако плазмы.

Как передает Report, об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.

"В расположенном в центре Солнца комплексе крупных активных областей только что зарегистрирован выброс плазмы в направлении Земли. Это второй за сутки выброс солнечного вещества в межпланетное пространство, произошедший на фоне быстрого роста солнечной активности последних дней. Ранее облако плазмы средних размеров было выброшено в сторону Меркурия и Венеры, расположенных в настоящее время в одном угловом секторе справа от Солнца", - говорится в сообщении.

Отмечается, что синхронно с выбросом была зарегистрирована вспышка уровня M2.76.

"Предварительно выброс имеет среднюю массу и не соответствует полным запасам энергии, накопленным, по оценкам, в крупных центральных группах солнечных пятен. По этой причине возможны новые сильные вспышки", - уточняется в сообщении.