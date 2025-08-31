Günəş Yer istiqamətində plazma buludu atıb
Ekologiya
- 31 avqust, 2025
- 01:43
Günəş Yer istiqamətində plazma buludu atıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Kosmik Tədqiqatlar İnstitutunun (İKİ) Günəş Astronomiya Laboratoriyası məlumat yayıb.
"Bu, son günlər Günəş aktivliyinin sürətli artması fonunda baş verən günəş maddəsinin bir sutkada planetlərarası məkana ikinci atılmasıdır. Əvvəllər orta ölçülü plazma buludunun Merkuri və Veneraya doğru atıldığı bildirilirdi, bu, hazırda Günəşin sağ sektorunda yerləşir", - məlumatda deyilir.
Qeyd edilir ki, M2.76 səviyyəli məşəl atılma ilə sinxron şəkildə qeydə alınıb.
