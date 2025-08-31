    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Günəş Yer istiqamətində plazma buludu atıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Kosmik Tədqiqatlar İnstitutunun (İKİ) Günəş Astronomiya Laboratoriyası məlumat yayıb.

    "Bu, son günlər Günəş aktivliyinin sürətli artması fonunda baş verən günəş maddəsinin bir sutkada planetlərarası məkana ikinci atılmasıdır. Əvvəllər orta ölçülü plazma buludunun Merkuri və Veneraya doğru atıldığı bildirilirdi, bu, hazırda Günəşin sağ sektorunda yerləşir", - məlumatda deyilir.

    Qeyd edilir ki, M2.76 səviyyəli məşəl atılma ilə sinxron şəkildə qeydə alınıb.

