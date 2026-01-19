Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане

20 января в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в большинстве регионов Азербайджана ожидается усиление ветра.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности.

В Нефтчале и Хызы действует оранжевое предупреждение: северный ветер усилится до 20,8–28,4 м/с.

В Баку и на Абшероне, а также в Балакяне, Загатале, Гахе, Шеки, Газахе, Агстафе, Товузе, Шамкире, Гяндже, Нафталане, Самухе, Горанбое, Гусаре, Шабране, Хачмазе, Губе, Сиязане, Гобустане, Шамахы, Сальяне, Сабирабаде, Саатлы, Ширване, Гаджигабуле, Мингячевире, Тертере, Евлахе, Барде, Кяльбаджаре, Лачыне, Физули, Зангилане, Дашкесане, Гедабее, Гёйгёле, Лянкяране, Масаллы, Астаре, Билясуваре, Лерике, Ярдымлы и Джалилабаде объявлено желтое предупреждение - скорость северного ветра составит 13,9–20,7 м/с.