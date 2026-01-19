Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане

    Экология
    • 19 января, 2026
    • 17:52
    Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане

    20 января в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в большинстве регионов Азербайджана ожидается усиление ветра.

    Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности.

    В Нефтчале и Хызы действует оранжевое предупреждение: северный ветер усилится до 20,8–28,4 м/с.

    В Баку и на Абшероне, а также в Балакяне, Загатале, Гахе, Шеки, Газахе, Агстафе, Товузе, Шамкире, Гяндже, Нафталане, Самухе, Горанбое, Гусаре, Шабране, Хачмазе, Губе, Сиязане, Гобустане, Шамахы, Сальяне, Сабирабаде, Саатлы, Ширване, Гаджигабуле, Мингячевире, Тертере, Евлахе, Барде, Кяльбаджаре, Лачыне, Физули, Зангилане, Дашкесане, Гедабее, Гёйгёле, Лянкяране, Масаллы, Астаре, Билясуваре, Лерике, Ярдымлы и Джалилабаде объявлено желтое предупреждение - скорость северного ветра составит 13,9–20,7 м/с.

    прогноз погоды в Азербайджане предупреждение синоптиков сильный ветер
    Sabah Azərbaycanda güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Последние новости

    18:38

    Испания объявила трехдневный траур по погибшим в Адамусе

    Другие страны
    18:37
    Фото

    В МЧС Азербайджана почтили память жертв трагедии 20 Января

    Внутренняя политика
    18:29

    В Сальяне при столкновении автомобиля и грузовика погиб человек

    Происшествия
    18:17

    Мерц намерен встретиться с Трампом в Давосе в связи с введением пошлин

    Другие страны
    18:12
    Фото

    Лейла Алиева встретилась с премьер-министром Эфиопии

    Внешняя политика
    18:08

    Россия и Казахстан передали Азербайджану разыскиваемых граждан

    Происшествия
    18:07

    В Азербайджане в 2025 году автотранспортом перевезено почти 2 млрд пассажиров

    Инфраструктура
    18:03

    "Газпром нефть" и MOL договорились о купле-продаже NIS

    Энергетика
    17:55

    В Азербайджане морские грузоперевозки увеличились более чем на 5%

    Инфраструктура
    Лента новостей