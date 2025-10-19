Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Экология
    • 19 октября, 2025
    • 15:31
    В Азербайджане 20-22 октября ожидается погода с осадками.

    Как передает Report, с таким предупреждением выступила Национальная служба гидрометеорологии.

    Согласно информации, вечером 20 октября начиная с северных и западных районов Азербайджана до 22-го числа местами будут наблюдаться осадки и грозы.

    "В отдельных местах ожидаются кратковременные ливни и град, в высокогорье возможен мокрый снег. На фоне осадков прогнозируется повышение уровня воды в реках, а также кратковременные наводнения и сели в некоторых горных реках", - уточнили в ведомстве.

    Oktyabrın 22-dək ölkədə yağıntılı hava şəraiti hökm sürəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Синоптики предупредили о погоде с осадками в Азербайджане до 22 октября

