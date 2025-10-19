Синоптики предупредили о погоде с осадками в Азербайджане до 22 октября
- 19 октября, 2025
- 15:31
В Азербайджане 20-22 октября ожидается погода с осадками.
Как передает Report, с таким предупреждением выступила Национальная служба гидрометеорологии.
Согласно информации, вечером 20 октября начиная с северных и западных районов Азербайджана до 22-го числа местами будут наблюдаться осадки и грозы.
"В отдельных местах ожидаются кратковременные ливни и град, в высокогорье возможен мокрый снег. На фоне осадков прогнозируется повышение уровня воды в реках, а также кратковременные наводнения и сели в некоторых горных реках", - уточнили в ведомстве.
