Синоптики предупредили о погоде с осадками в Азербайджане до 22 октября

В Азербайджане 20-22 октября ожидается погода с осадками.

Как передает Report, с таким предупреждением выступила Национальная служба гидрометеорологии.

Согласно информации, вечером 20 октября начиная с северных и западных районов Азербайджана до 22-го числа местами будут наблюдаться осадки и грозы.

"В отдельных местах ожидаются кратковременные ливни и град, в высокогорье возможен мокрый снег. На фоне осадков прогнозируется повышение уровня воды в реках, а также кратковременные наводнения и сели в некоторых горных реках", - уточнили в ведомстве.