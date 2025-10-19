İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü

    Oktyabrın 22-dək ölkədə yağıntılı hava şəraiti hökm sürəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    • 19 oktyabr, 2025
    • 15:09
    Oktyabrın 22-dək ölkədə yağıntılı hava şəraiti hökm sürəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Oktyabrın 20-si axşam Azərbaycanın şimal və qərb rayonlarından başlayaraq 22-dək bəzi yerlərdə hava şəraitinin fasilələrlə yağıntılı olacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin xəbərdarlığında deyilir.

    Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntının qısamüddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qara keçəcəyi ehtimal olunur.

    Yağıntılı hava şəraiti ilə əlaqədar çaylarda sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısamüddətli daşqın və sel keçəcəyi gözlənilir.

    xəbərdarlıq Milli Hidrometeorologiya Xidməti Yağıntılı hava şəraiti
    Синоптики предупредили о погоде с осадками в Азербайджане до 22 октября

    Son xəbərlər

    15:54

    ABŞ elit dəstələrini Venesuela yaxınlığında yerləşdirib

    Digər ölkələr
    15:44

    Lionel Messi "İnter Mayami" ilə müqaviləsini uzatmağa yaxındır

    Futbol
    15:28

    HƏMAS Qəzzada atəşkəsi pozmaqla bağlı ABŞ-nin ittihamlarını təkzib edib

    Digər ölkələr
    15:17

    Azərbaycan və Ermənistan parlamentlərinin sədrləri Cenevrədə görüşəcəklər

    Region
    15:09

    Oktyabrın 22-dək ölkədə yağıntılı hava şəraiti hökm sürəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    15:08
    Video

    Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıb

    Hərbi
    15:05

    Mehriban Əliyevanın Vatikana səfəri Azərbaycanın multikultural dəyərlərin inkişafına verdiyi töhfələrin təsdiqidir - RƏY

    Xarici siyasət
    14:56

    Manuel Noyer Bundesliqada yeni rekorda imza atıb

    Futbol
    14:48
    Video

    Qurban Qurbanov "Haber Global"a danışıb: Hazırda böyük bir kluba keçmək fikrim yoxdur

    Media
    Bütün Xəbər Lenti