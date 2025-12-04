Синоптики предупредили о ливнях в Баку
Экология
- 04 декабря, 2025
- 16:46
В Баку и на Абшеронском полуострове с 5 декабря ожидаются осадки, которые прекратятся утром 6 декабря.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
В некоторых частях Баку и Абшерона дожди примут ливневый характер.
