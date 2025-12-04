Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Синоптики предупредили о ливнях в Баку

    Экология
    • 04 декабря, 2025
    • 16:46
    Синоптики предупредили о ливнях в Баку

    В Баку и на Абшеронском полуострове с 5 декабря ожидаются осадки, которые прекратятся утром 6 декабря.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    В некоторых частях Баку и Абшерона дожди примут ливневый характер.

    ливни Баку Абшерон
    Hidrometeorologiya Xidməti Bakıda leysanla bağlı xəbərdarlıq edib
    Elvis

    Последние новости

    17:06

    Для тушения пожаров в Лачыне и Кяльбаджаре задействованы два вертолета

    Происшествия
    17:03

    Великобритания расширила на 12 позиций санкционный список в отношении России

    Другие страны
    16:54

    Азербайджан и Нидерланды обсудили региональные вопросы и взаимное сотрудничество

    Внешняя политика
    16:53

    Глава МИД Ирана пригласил ливанского коллегу с визитом в Тегеран

    В регионе
    16:46

    Синоптики предупредили о ливнях в Баку

    Экология
    16:43

    Главы МИД Турции и Армении провели встречу на ногах в Вене

    В регионе
    16:43

    Мирзоян: Саммит в Вашингтоне открыл реальное окно возможностей для Южного Кавказа

    Внешняя политика
    16:41

    АБР поможет Азербайджану снизить уязвимость к внешним шокам

    Финансы
    16:40

    В Азербайджане предлагают снизить налоговую ставку по дивидендам из-за рубежа до 5%

    Бизнес
    Лента новостей