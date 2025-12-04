Hidrometeorologiya Xidməti Bakıda leysanla bağlı xəbərdarlıq edib
Ekologiya
- 04 dekabr, 2025
- 16:20
Bakıda və Abşeron yarımadasında dekabrın 5-dən 6-sı səhərədək arabir yağış yağacağı, bəzi yerlərdə yağışın leysan xarakterli olacağı gözlənilir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.
