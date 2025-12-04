İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Hidrometeorologiya Xidməti Bakıda leysanla bağlı xəbərdarlıq edib

    Ekologiya
    • 04 dekabr, 2025
    • 16:20
    Hidrometeorologiya Xidməti Bakıda leysanla bağlı xəbərdarlıq edib

    Bakıda və Abşeron yarımadasında dekabrın 5-dən 6-sı səhərədək arabir yağış yağacağı, bəzi yerlərdə yağışın leysan xarakterli olacağı gözlənilir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

    Milli Hidrometeorologiya Xidməti
    Синоптики предупредили о ливнях в Баку

