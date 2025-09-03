Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности на завтра
Экология
- 03 сентября, 2025
- 16:33
Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Баку и на Абшеронском полуострове, а также ряде регионов страны на 4 сентября в связи с ускорением ветра.
Как сообщили Report в национальной гидрометеорологической службе, северо-западный ветер местами ускорится до 13,9–20,7 м/с.
Усиление ветра прогнозируется, в частности, в Баку и на Абшероне, Джульфе, Ордубаде, Гяндже, Гёранбое, Нафталане, Дашкесане, Гёйгёле, Гедабее, Хызы, Губе, Гусаре, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Гобустане, Сальяне, Нефтчале, Гаджигабуле, Билясуваре, Имишли, Бейлагане, Саатлы, Сабирабаде, Ширване, Кяльбаджаре, Лачыне, Зангилане, Физули, Мингячевире, Джалилабаде, Евлахе и Агджабеди.
Последние новости
17:51
Путин: РФ всегда возражала против членства Украины в НАТО, но не в ЕСДругие страны
17:49
Путин заявил, что никогда не исключал встречи с ЗеленскимДругие страны
17:38
Доходы и расходы Фонда охраны и воспроизводства лесов сократилисьФинансы
17:37
Трамп распорядился усилить военный потенциал США на фоне сближения Китая и РоссииДругие страны
17:34
Зеленский анонсировал разговор с Трампом в ближайшее времяДругие страны
17:28
В Азербайджане в августе заблокированы два поддельных домена, имитировавших госструктурыИКТ
17:25
Фото
Азербайджанская продукция представлена на выставке WorldFood Istanbul 2025Бизнес
17:22
ЦАХАЛ проводит рейд на юге ЛиванаДругие страны
17:15