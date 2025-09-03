Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война

    Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности на завтра

    Экология
    • 03 сентября, 2025
    • 16:33
    Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности на завтра

    Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Баку и на Абшеронском полуострове, а также ряде регионов страны на 4 сентября в связи с ускорением ветра. 

    Как сообщили Report в национальной гидрометеорологической службе, северо-западный ветер местами ускорится до 13,9–20,7 м/с.

    Усиление ветра прогнозируется, в частности, в Баку и на Абшероне, Джульфе, Ордубаде, Гяндже, Гёранбое, Нафталане, Дашкесане, Гёйгёле, Гедабее, Хызы, Губе, Гусаре, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Гобустане, Сальяне, Нефтчале, Гаджигабуле, Билясуваре, Имишли, Бейлагане, Саатлы, Сабирабаде, Ширване, Кяльбаджаре, Лачыне, Зангилане, Физули, Мингячевире, Джалилабаде, Евлахе и Агджабеди.

    погодная опасность синоптики желтый уровень прогноз погоды Национальная гидрометеорологическая служба
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Bakıda və rayonlarda külək güclənəcək

    Последние новости

    17:51

    Путин: РФ всегда возражала против членства Украины в НАТО, но не в ЕС

    Другие страны
    17:49

    Путин заявил, что никогда не исключал встречи с Зеленским

    Другие страны
    17:38

    Доходы и расходы Фонда охраны и воспроизводства лесов сократились

    Финансы
    17:37

    Трамп распорядился усилить военный потенциал США на фоне сближения Китая и России

    Другие страны
    17:34

    Зеленский анонсировал разговор с Трампом в ближайшее время

    Другие страны
    17:28

    В Азербайджане в августе заблокированы два поддельных домена, имитировавших госструктуры

    ИКТ
    17:25
    Фото

    Азербайджанская продукция представлена ​​на выставке WorldFood Istanbul 2025

    Бизнес
    17:22

    ЦАХАЛ проводит рейд на юге Ливана

    Другие страны
    17:15

    Рейтинг доверия Макрону среди французов упал до рекордных 15%

    Другие страны
    Лента новостей