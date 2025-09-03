Bakıda və rayonlarda külək güclənəcək
Ekologiya
- 03 sentyabr, 2025
- 16:19
Bakıda və Abşeron yarımadasında, eyni zamanda bəzi bölgələrdə sentybarın 4-də gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib.
Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.
Belə ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında, Culfa, Ordubad, Gəncə, Goranboy, Naftalan, Daşkəsən, Göygöl, Gədəbəy, Xızı, Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Qobustan, Salyan, Neftçala, Hacıqabul, Biləsuvar, İmişli, Beyləqan, Saatlı, Sabirabad, Şirvan, Kəlbəcər, Laçın, Zəngilan, Füzuli, Mingəçevir, Cəlilabad, Yevlax və Ağcabədidə fasilələrlə şimal-qərb küləyi əsəcək, küləyin sürəti 13.9-20.7 m/san təşkil edəcək.
Son xəbərlər
17:47
Foto
Azərbaycanlı şəhid ailələri Yaşar Gülərin dəvəti ilə Ankarada olublarRegion
17:44
İsrail ordusu Livanda reyd keçirirDigər ölkələr
17:44
Trampla Zelenski arasında danışıqlar olacaqDigər ölkələr
17:38
Azərbaycan Mərkəzi Bankı yeni rəqəmsal platformaları istifadəyə veribMaliyyə
17:36
Video
Yeni Kaledoniya ilə bağlı üç saziş: Dekolonizasiya prosesinin təxirə salınması üçün Fransanın bəhanələri - VİDEOXarici siyasət
17:31
Azərbaycanın çimərlik voleybolçuları Türkiyəyə turnirə yollanıblarKomanda
17:28
Fransızların cəmi 15 %-i Makrona etibar edirDigər ölkələr
17:26
Nazir "İdmanda Dopinqə Qarşı Beynəlxalq Konvensiyanın 20 illiyi və COP10-a hazırlıq" mövzusunda görüşdə iştirak edibFərdi
17:24