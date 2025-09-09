ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    Экология
    • 09 сентября, 2025
    • 13:22
    Синоптики обнародовали прогноз погоды на 10 сентября

    10 сентября в Азербайджане ожидается переменчивая погода с осадками в отдельных регионах.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    В Баку и на Абшеронском полуострове погода будет переменно-облачной, днем временами облачно, но преимущественно без осадков. Ожидается умеренный северо-западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем 27-30° тепла. Атмосферное давление будет на уровне 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 50-55%.

    В районах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков. Однако с середины дня в некоторых горных и предгорных районах ожидаются периодические дожди, грозы. В отдельных местах возможны кратковременные ливни и град. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Умеренный западный ветер местами временами усилится.

    Температура воздуха ночью составит 18-23° тепла, днем 30-34° тепла, в горных районах ночью 12-17° тепла, днем 21-26° тепла.

    Лента новостей