Синоптики обнародовали прогноз погоды на 10 сентября

10 сентября в Азербайджане ожидается переменчивая погода с осадками в отдельных регионах.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове погода будет переменно-облачной, днем временами облачно, но преимущественно без осадков. Ожидается умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем 27-30° тепла. Атмосферное давление будет на уровне 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков. Однако с середины дня в некоторых горных и предгорных районах ожидаются периодические дожди, грозы. В отдельных местах возможны кратковременные ливни и град. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Умеренный западный ветер местами временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 18-23° тепла, днем 30-34° тепла, в горных районах ночью 12-17° тепла, днем 21-26° тепла.