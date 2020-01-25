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Глава сейсмослужбы: В Азербайджане подземные толчки наблюдаются каждый день

Сейсмослужба: В Азербайджане подземные толчки наблюдаются каждый день

"В Азербайджане в ближайшее время не ожидается разрушительного землетрясения".

Об этом Report заявил директор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана Гурбан Йетирмишли, комментируя произошедшее накануне в Турции землетрясение силой 6,8 балов.

По его словам, в Азербайджане подземные толчки наблюдаются каждый день: "Нет такого дня, чтобы не фиксировались подземные толчки. Только это слабые толчки. Поскольку турецкие города Элязыг и Малатья находятся на большом расстоянии от нас, произошедшее там землетрясение не могло отразиться на Азербайджане".

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