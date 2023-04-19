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Сегодня на землях лесного фонда в Азербайджане высажено более 14 тыс. деревьев

Сегодня на землях лесного фонда в Азербайджане высажено более 14 тыс. деревьев Сегодня на землях лесного фонда в Азербайджане высажено более 14 тыс. деревьев.
Экология
19 апреля 2023 г. 19:48
Сегодня на землях лесного фонда в Азербайджане высажено более 14 тыс. деревьев

Сегодня на землях лесного фонда в Азербайджане высажено более 14 тыс. деревьев.

Об этом Report сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.

На землях лесного фонда продолжаются лесовосстановительные мероприятия. В соответствии с климатическими условиями каждого региона высаживаются разные породы деревьев, осуществляется посев семян.

Представитель Службы развития лесов Вахид Фарзалиев отметил, что за день на землях лесного фонда было высажено 14 145 деревьев разных пород: "С начала весенней посадки деревьев на землях лесного фонда площадью 1 772 га высажено в общей сложности 1 млн 80 тыс. деревьев".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBu gün meşə fondu torpaqlarında 14 mindən artıq ağac əkilib

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