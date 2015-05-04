​Сделано официальное предупреждение в связи с ожидаемыми на территории Азербайджана погодными условиями

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Министерство экологии и природных ресурсов сделало предупреждение в связи с ожидаемыми на территории страны погодными условиями. Как сообщили Report в пресс-службе министерства, с 5-го мая до первой половины дня 7 мая на территории страны ожидаются нестабильные погодные условия, возможны грозы и переменные осадки.

5 мая северо-западный ветер местами усилится. Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями понизится на 3-5 градусов.