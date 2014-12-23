С завтрашнего дня погодные условия в Азербайджане улучшатся

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра, 24 декабря.
Как сообщил Report старший гидролог Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, с основном без осадков. Будет преобладать временами усиливающийся юго-западный ветер, который ближе к вечеру сменит северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 4-6, днем 8-11 градусов тепла.
В районах Азербайджана осадки в основном не ожидаются, ночью и утром местами туман. В восточных районах возможны незначительные осадки. В регионах прогнозируется временами усиливающийся западный ветер. Столбики термометров в низменных районах ночью покажут 0-5, днем 7-12 градусов тепла.
В горах ночью ожидается 3-8 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 6 градусов тепла.
По словам А.Вердиева, с завтрашнего дня нестабильные погодные условия улучшатся.
Что же касается медико-метеорологического прогноза, преобладание до 25 декабря на Абшеронском полуострове переменных погодных условий, скачки атмосферного давления, переход временами усиливающегося северного ветра на южный будут неблагоприятны для метеочувствительных людей.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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