С сегодняшнего дня охота в Азербайджане запрещена
Экология
- 01 декабря, 2025
- 15:52
Сезон охоты, открытый 10 октября, завершился сегодня.
Как сообщает Report, представитель Службы охраны биологического разнообразия Арзу Бабаева заявила, что с 1 декабря охота в стране запрещена.
По ее словам, по результатам регулярных мониторингов, проведенных совместно с учеными и специалистами, сезон ограничили из-за влияния глобальных климатических изменений на фауну. Снижение уровня Каспийского моря изменило традиционные места скопления, отдыха, питания, зимовки и гнездования птиц, а также маршруты миграции ряда видов. Служба отслеживает природные процессы, и вопрос о повторном открытии сезона будет рассмотрен по итогам наблюдений.
Она призвала граждан соблюдать законодательство и воздерживаться от незаконной охоты в период запрета.
