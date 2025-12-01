Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    С сегодняшнего дня охота в Азербайджане запрещена

    Экология
    • 01 декабря, 2025
    • 15:52
    С сегодняшнего дня охота в Азербайджане запрещена

    Сезон охоты, открытый 10 октября, завершился сегодня.

    Как сообщает Report, представитель Службы охраны биологического разнообразия Арзу Бабаева заявила, что с 1 декабря охота в стране запрещена.

    По ее словам, по результатам регулярных мониторингов, проведенных совместно с учеными и специалистами, сезон ограничили из-за влияния глобальных климатических изменений на фауну. Снижение уровня Каспийского моря изменило традиционные места скопления, отдыха, питания, зимовки и гнездования птиц, а также маршруты миграции ряда видов. Служба отслеживает природные процессы, и вопрос о повторном открытии сезона будет рассмотрен по итогам наблюдений.

    Она призвала граждан соблюдать законодательство и воздерживаться от незаконной охоты в период запрета.

    Bu gündən Azərbaycanda ov qadağan olunur
    Hunting season ends in Azerbaijan
