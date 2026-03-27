Рабочая группа по Каспию проведет первое заседание в апреле в Астане

Первая встреча совместной рабочей группы по изучению причин снижения уровня Каспийского моря состоится в рамках Регионального экологического саммита, который пройдет 22–24 апреля в Астане.

Как сообщает Report со ссылкой на сообщение посольства Казахстана в Баку, данный вопрос обсуждался на встрече главы казахстанской дипмиссии Алима Байеля с представителем президента Азербайджана по вопросам климата Мухтаром Бабаевым.

В ходе встречи было подчеркнуто, что Азербайджан поддерживает инициативу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по созданию международной водной организации в рамках системы ООН.

"Мухтар Бабаев заявил, что Азербайджанская Республика всецело поддержит инициативу лидера Казахстана, назвав ее крайне актуальной в контексте накопившихся проблем в сфере управления водными ресурсами в условиях глобальных климатических вызовов. По словам представителя президента Азербайджана, создание организации очень своевременно ввиду того, что проблемы воды сегодня носят не только экологический характер, но и напрямую влияют на вопросы безопасности и экономики, а потому должны решаться системно", - сказано в сообщении.

Стороны обсудили вопросы экологической повестки, сохранения экосистемы Каспийского моря, подготовки к предстоящим совместным мероприятиям и взаимной поддержки международных инициатив в сфере охраны природы.

В дипмиссии подчеркнули, что посол Казахстана пригласил азербайджанскую сторону принять активное участие в работе Регионального экологического саммита.