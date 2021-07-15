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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра 16 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Экология
15 июля 2021 г. 12:16
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

16 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, днем местами на полуострове возможны кратковременные осадки. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-24, днем - 29-34, в Баку ночью - 22-24, днем - 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление ниже нормы - 759 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70%, днем - 40-45%.

На пляжах Абшерона северо-западный ветер днем сменится южным. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 23-24 градуса, в Тюркяне, Говсане, Сахиле, Шихово - 24-25 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 16 июля на Абшеронском полуострове ожидаются слабые колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в северных и западных районах ожидаются грозы, временами дожди, возможен град. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 31-36, в горах ночью - 10-15, днем - 19-24 градуса тепла.

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