Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 25 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ночью и утром в отдельных местах будет туман. Временами усиливающийся ночью и утром юго-западный ветер вечером перейдет в умеренный северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 1-5, днем 8-13 градусов тепла, в Баку ночью 3-5, днем 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы - 760 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако утром в некоторых западных районах ожидаются осадки. В отдельных местах будет туман. Скорость ожидаемого в горных территориях западного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 1-6 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла.