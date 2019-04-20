Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 21 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидается переменная облачность, временами пасмурно,в основном без осадков. Однако ночью и утром местами ожидается слабый туман, изморось.

Будет преобладать умеренный северо-западный ветер. Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 4-6, днем 9-12 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 50-55%.

Завтра в районах Азербайджана местами пройдут дожди, в горных районах - снег. На отдельных территориях ожидаются ливни, днем в большинстве районов осадки приостановятся.

Ночью и утром местами будет туман. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 1-5, днем 9-14 градусов тепла, в горах ночью ожидается 1-6, днем 2-6 градусов тепла.