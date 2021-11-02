Завтра в Баку ожидается кратковременный дождь

12:15 Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 3 ноября.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 3 ноября.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. В первой половине дня в некоторых частях полуострова вероятен кратковременный дождь. Будет преобладать умеренный северный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 11-13°, днем - 15-18° тепла. В Баку ночью - 11-13°, днем - 16-18° тепла.

Атмосферное давление повысится до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, днем на некоторых горных территориях вероятен снег. Местами туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью - 8-12°, днем - 15-20° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° градусов тепла, днем – 5-10° тепла.