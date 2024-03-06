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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
6 марта 2024 г. 13:10
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Ночью и утром местами возможен туман, небольшая изморось, ближе к ночи - дожди. К вечеру умеренный северо-западный ветер периодически усилится.

Температура воздуха ночью 3-6° тепла, днем 7-11° тепла. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 70-80%.

В районах Азербайджана, начиная с горных территорий, временами ожидаются осадки, выпадет снег, местами интенсивный. Ночью и утром возможен туман. Днем западный ветер на отдельных территориях периодически усилится.

Температура воздуха ночью 2-6°, днем 10-15° тепла, ночью в горах от 2° мороза до 3° тепла, днем 3-6° тепла.

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