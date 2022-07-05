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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 6 июля.
Экология
5 июля 2022 г. 13:12
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 6 июля.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

В первой половине дня в некоторых частях полуострова вероятны кратковременные дожди. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 20-23°, днем - 30-34° тепла, в Баку ночью - 21-23°, днем - 31-33° тепла. Атмосферное давление - 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 50-55%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. В некоторых местах Большого Кавказа днем вероятны грозы, кратковременные дожди. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23°, днем - 31-36° тепла, в горах ночью - 8-13°, днем - 16-21° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

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