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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Экология
12 апреля 2024 г. 12:22
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Северо-западный ветер днем сменится южным. Температура воздуха составит ночью 7-11°, днем 15-20° тепла. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 55-60%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков. Однако днем в некоторых горных районах временами ожидаются осадки, местами возможны грозы, град, в горных районах – снег, местами туман, восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем 20-25° тепла, в горах ночью 0-5°, днем 7-12° тепла.

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