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Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 1-3, днем - 5-7 градусов тепла
Экология
20 февраля 2021 г. 12:42
Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

21 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачность, местами дожди, днем в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, днем умеренный северный ветер сменится северо-восточным.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 1-3, днем - 5-7 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 773 мм до 776 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%.

Завтра в районах Азербайджана временами ожидаются осадки, местами снег, который прекратится к полудню. В отдельных местах туман, ветер западный, с усилением на отдельных территориях.

Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 5-8 градусов тепла, в горах ночью 6-11, днем 2-5 градусов мороза. В горных и предгорных районах на дорогах возможен гололед.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 21 февраля на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

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