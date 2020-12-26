О нас
Report Georgia
Аудио новости

Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье Атмосферное давление выше нормы - 770 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 50-55%
Экология
26 декабря 2020 г. 12:26
Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

27 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном гидрометеорологическом центре, будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-6, днем 8-10 градусов тепла, в Баку ночью 3-6, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы - 770 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Временами туман, в некоторых местах ожидается усиление западного ветра.

Температура воздуха ночью составит 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 27 декабря на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что благоприятно отразится на здоровье метеочувствительных людей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Weather forecast for Sunday unveiled
Версия на азербайджанском языке Bazar gününə olan hava proqnozu açıqlanıb

Новости партнеров

Другие новости из категории

Вырубка небольших деревьев в Баку может повлечь уголовную ответственность
Вырубка небольших деревьев в Баку может повлечь уголовную ответственность
25 декабря 2020 г. 18:15
Проект МЭПР Время эксперта возобновил работу
Проект МЭПР "Время эксперта" возобновил работу
25 декабря 2020 г. 15:19
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
25 декабря 2020 г. 13:20
МЭПР прокомментировал информацию о резком понижении уровня воды в Каспии 
МЭПР прокомментировал информацию о резком понижении уровня воды в Каспии 
25 декабря 2020 г. 10:55
МЭПР обратился к нуждающимся в дровах для растопки гражданам 
МЭПР обратился к нуждающимся в дровах для растопки гражданам 
24 декабря 2020 г. 17:59
В Азербайджане сохранится дождливая погода
В Азербайджане сохранится дождливая погода
24 декабря 2020 г. 13:18
Ученые сообщили об опасном снижении уровня Каспийского моря
Ученые сообщили об опасном снижении уровня Каспийского моря
23 декабря 2020 г. 17:23
С сегодняшнего дня погода будет нестабильной
С сегодняшнего дня погода будет нестабильной
23 декабря 2020 г. 14:51
В Баку пойдет мокрый снег
В Баку пойдет мокрый снег
23 декабря 2020 г. 14:05
Прогноз погоды в Азербайджане на 23 декабря
Прогноз погоды в Азербайджане на 23 декабря
22 декабря 2020 г. 14:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi