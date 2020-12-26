Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

Атмосферное давление выше нормы - 770 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 50-55%

27 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном гидрометеорологическом центре, будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-6, днем 8-10 градусов тепла, в Баку ночью 3-6, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы - 770 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Временами туман, в некоторых местах ожидается усиление западного ветра.

Температура воздуха ночью составит 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 27 декабря на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что благоприятно отразится на здоровье метеочувствительных людей.