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Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье В Баку и на Абшеронском полуострове 27 марта ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
26 марта 2022 г. 13:05
Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

В Баку и на Абшеронском полуострове 27 марта ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью местами вероятен дождь.

Будет дуть умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 4-6°, днем - 12-17° тепла. В Баку ночью - 4-6°, днем - 14-16° тепла. Атмосферное давление снизится с 768 мм до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков, однако вечером местами ожидаются осадки, в горных районах снег. В отдельных местах туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-7°, днем - 13-18° тепла, в горах ночью - 2-7°, в высокогорье - 10° мороза, днем - 2-7° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Bazar gününə olan hava proqnozu açıqlanıb

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