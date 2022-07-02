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Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 3 июля.
Экология
2 июля 2022 г. 12:20
Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 3 июля.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Ночью местами вероятны небольшие кратковременные осадки.

Местами усиливающийся северный ветер днем стихнет.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21-23° тепла, днем - 30-32°, в Баку ночью - 21-23° тепла, днем - 30-32°. Атмосферное давление повысится с 758 мм до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50-55%.

В основном в северных и западных районах ожидаются грозы, временами - дожди. Западный ветер ночью и утром местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 18-23° тепла, днем - 28-33°, в горах ночью - 8-13° тепла, днем - 16-21°.

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Версия на английском языке Rainless weather expected in Baku tomorrow 
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda hava yağmursuz olacaq

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