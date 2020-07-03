О нас
Report Georgia

Прогноз погоды в Азербайджане на субботу

Прогноз погоды в Азербайджане на субботу Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков, ветер юго-восточный
Экология
0
3 июля 2020 г. 13:58
Прогноз погоды в Азербайджане на субботу

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 4 июля. 

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков, будет преобладать юго-восточный ветер.

Ночью на Абшеронском полуострове ожидается 20-24, днем 30-34 градуса тепла, в Баку ночью 21-23, днем 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление в пределах нормы - 759 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70%, днем 40-45%.

На пляжах Абшерона ожидается юго-восточный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 22-23 градуса тепла, Тюркане, Говсанах, Сахиле, Шихово - 24-25 градусов тепла.

4 июля в районах Азербайджана в основном пройдет без осадков, однако вечером в некоторых северных районах ожидаются грозы, переменные осадки, град. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 18-23, днем 31-36 градусов тепла, в горах ночью 12-17, днем 21-26 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 4 июля на Абшеронском полуострове ожидаются стабильные погодные условия и близкий к климатической норме температурный режим, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Weather forecast for Saturday
Версия на азербайджанском языке Şənbə gününün havası açıqlandı

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Азербайджане ожидаются дождь и град
В Азербайджане ожидаются дождь и град
2 июля 2020 г. 13:43
В Шахдагском нацпарке обнаружен факт вырубки 16 деревьев
В Шахдагском нацпарке обнаружен факт вырубки 16 деревьев
1 июля 2020 г. 14:03
В Азербайджане ожидается дождливая погода
В Азербайджане ожидается дождливая погода
1 июля 2020 г. 13:59
Прогноз погоды в Азербайджане на 1 июля
Прогноз погоды в Азербайджане на 1 июля
30 июня 2020 г. 13:29
Ученые рассказали о рекордных темпах потепления на Южном полюсе
Ученые рассказали о рекордных темпах потепления на Южном полюсе
30 июня 2020 г. 05:53
Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на последний день июня
Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на последний день июня
29 июня 2020 г. 13:43
Завтра в Азербайджане будет дождливо
Завтра в Азербайджане будет дождливо
28 июня 2020 г. 13:31
В регионах наблюдалась молния и дожди
В регионах наблюдалась молния и дожди
28 июня 2020 г. 12:35
Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье
Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье
27 июня 2020 г. 14:09
В Гахе выпало больше всего осадков - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА
В Гахе выпало больше всего осадков - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА
27 июня 2020 г. 13:31

Последние новости

13:58
Прогноз погоды в Азербайджане на субботу Экология
13:35
Премьер: Грузия не намерена открывать сухопутные границы В регионе
13:35
Индия приступает к испытанию собственной вакцины от коронавируса Другие страны
13:34
СГБ проводит операцию в МИД Азербайджана Происшествия
13:30
Цена золота может достичь 1 900 долларов - ПРОГНОЗ Финансы
13:30
ВидеоЕС и ВОЗ содействуют Азербайджану в борьбе с COVID-19 Внешняя политика
13:01
SOCAR Polymer планирует произвести до 2 тыс. тонн сырья для медмасок Энергетика
12:55
МВД: В дорожных авариях погибли 5 человек Происшествия
12:50
В состоянии здоровья Бахрама Багирзаде сохраняется положительная динамика Здравоохранение
12:40
Азербайджанский ученый о витамине D при лечении COVID-19 Здравоохранение
12:35
Больницы Хьюстона переполнены из-за роста случаев COVID-19 Другие страны
12:16
Гусейн Абдуллаев: Моя самая большая мечта - поступить в БВШН Наука и образование
12:12
Большой фестиваль мультфильмов открывается онлайн Искусство
11:59
Премьер Франции ушел в отставку Другие страны
11:55
В России за сутки умерли 176 пациентов с COVID-19 В регионе