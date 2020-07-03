Прогноз погоды в Азербайджане на субботу

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков, ветер юго-восточный

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 4 июля.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков, будет преобладать юго-восточный ветер.

Ночью на Абшеронском полуострове ожидается 20-24, днем 30-34 градуса тепла, в Баку ночью 21-23, днем 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление в пределах нормы - 759 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70%, днем 40-45%.

На пляжах Абшерона ожидается юго-восточный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 22-23 градуса тепла, Тюркане, Говсанах, Сахиле, Шихово - 24-25 градусов тепла.

4 июля в районах Азербайджана в основном пройдет без осадков, однако вечером в некоторых северных районах ожидаются грозы, переменные осадки, град. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 18-23, днем 31-36 градусов тепла, в горах ночью 12-17, днем 21-26 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 4 июля на Абшеронском полуострове ожидаются стабильные погодные условия и близкий к климатической норме температурный режим, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.