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    Прогноз погоды в Азербайджане на праздничные дни

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на праздничные дни. 

    Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 31 декабря в Баку ожидается переменная облачность. Преимущественно пройдет без осадков, прогнозируется умеренный северный ветер. 

    Днем температура воздуха составит 6-8, в ночь с 31 декабря на 1 января около 3 градусов тепла.

    1 января в течение дня по прежнему будет без осадков.  

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