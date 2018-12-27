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Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на праздничные дни.
Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 31 декабря в Баку ожидается переменная облачность. Преимущественно пройдет без осадков, прогнозируется умеренный северный ветер.
Днем температура воздуха составит 6-8, в ночь с 31 декабря на 1 января около 3 градусов тепла.
1 января в течение дня по прежнему будет без осадков.
Samirə AbdullayevaАвтор новости