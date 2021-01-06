Прогноз погоды в Азербайджане на 7 января

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5, днем 7-9 градусов тепла

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 7 января.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 7 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 774 до 770 мм ртутного столба, относительная влажность 55-60%.

7 января в районах Азербайджана в основном без осадков. Местами возможен туман, западный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 5-9 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла.

Слабое и умеренное колебание метеорологических факторов на Абшеронском полуострове 7 января будет относительно благоприятным для метеочувствительных людей.