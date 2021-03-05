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Прогноз погоды в Азербайджане на 6 марта

Прогноз погоды в Азербайджане на 6 марта 6 марта на Абшеронском полуострове временами усиливающийся юго-западный ветер 7 марта сменится сильным северным ветром
Экология
5 марта 2021 г. 14:03
Прогноз погоды в Азербайджане на 6 марта
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6 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами туман, будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5, днем – 9-14 градусов тепла, в Баку ночью 3-5, днем - 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 767 мм до 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 65-75%, днем 55-60%.

6 марта в районах Азербайджана в основном без осадков. Местами туман, ветер западный, временами с порывами.

Температура воздуха составит ночью 0-5, днем – 13-18 градусов тепла, в горах ночью – 0-5 градусов мороза, днем 8-13 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 6 марта на Абшеронском полуострове временами усиливающийся юго-западный ветер 7 марта сменится сильным северным ветром, ожидаются большие колебания атмосферного давления, что в основном неблагоприятно для метеозависимых людей.

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